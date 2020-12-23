المخرج أحمد صالح: الدراما تفقد تأثيرها في طريقة العرض على مواقع التواصل الاجتماعي

قال المخرج أحمد صالح: أن الواقع الذي نعيشه له تأثير علي المجتمع، وهناك تغيرات كثيرة حدثت في المجتمع، وليس من الصحيح أن يكون هناك موسم واحد للدراما ، ويجب أن يكون توزيع ذلك علي طوال العام.

وأضاف صالح، أن الدراما تفقد تأثيرها في طريقة العرض علي مواقع التواصل والمنصات، وأتمني أن يكون هناك حرية في التناول حتى يكون تأثير الدراما اكثر .

وأشار صالح، إلي أنه ويتمني أيضا أن يكون للدراما المصرية تأثير خارجي ويتم ترجمتها الى لغات مختلفة حتي نصل للأخر.

وعقدت ورشة الدراما المصرية اليوم بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر و تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تولت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، ومن بينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.

وكان قد وجه المجلس الدعوة لنحو 25 شخصية، منهم المؤلف مدحت العدل، ومن المنتجين كل من حسام شوقي، وكريم أبو ذكري، ومها سليم، كما تم دعوة عدد من الفنانين من بينهم سوسن بدر، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، وتعقد الورشة تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تتولى الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.