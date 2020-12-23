نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيهات عاجلة من "الزراعة" بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقرر وزير الزراعة تطبيق تناوب حضور العاملين بما يضمن انتظام سير العمل بالشكل المطلوب، فضلا عن حظر تجمع العاملين واتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن التباعد.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة الالتزام التام بإرتداء الكمامات الواقية داخل مقار العمل، وعدم السماح بالدخول للعاملين او المتعاملين بدون الكمامة.