نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تأجيل انتخابات 'الصحفيين' بسبب كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، وجود أي نية لتأجيل انعقاد انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والمقررة في مارس المقبل، وذلك بعد دخول مصر رسميًا الموجة الثانية من انتشار الفيروس.

وقال "شبانة" في تصريحات صحفية، إن الحديث عن هذا الأمر الآن هو "بلبلة" وشئ سابق لأوانه، مؤكدًا أن مجلس النقابة والنقيب هدفهم الأول هو مصلحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف سكرتير عام النقابة، إن أي أخبار يتم تداولها الآن بخصوص هذا الشأن، هي عارية تمامًا من الصحة، وسابقة لأوانها، مطالبًا الزملاء الصحفيين بعدم إثارة الشائعات حول الأمر.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل مصر اليوم الأربعاء، 911 إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل 42 حالة وفاة، موضحة أن الأسبوع الحالي شهد زيادة في أعداد الإصابات.

وقالت الوزيرة في مؤتمر عاجل للوزارى اليوم، إن محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة، هي الأعلى من حيث معدل الإصابات حتى الآن.