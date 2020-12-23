استبعدت اللجنة الحالية التي تدير نادي الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور، فكرة رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من النادي، ورفضت اللجنة المعينة في الفترة الماضية رحيل باتشيكو خوفًا من هز استقرار الفريق خاصة وبخاصة ارتباط الزمالك بمباريات هامة حاليآ.
على الجانب الآخر، أشارت مصادر داخل النادي إلى إمكانية رحيل المدرب عن الفريق في حال الخسارة في مباراة القمة القادمة التي ستجمع الفريق مع فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.
اقرأ ايضا: أزمات الزمالك لا تنتهي.. النجم المغربي يهدد بالرحيل
يأتي هذا القرار في ظل عدم اقتناع من قبل الإدارة بإداء باتشيكو مع الفريق وطريقه توظيفه للاعبين وسوء إدارة المباريات.
جدير بالذكر لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري قد أعلنت عن جدول مواعيد الجولات السبعة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 – 2021.
وجاء موعد مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة من عمر المسابقة، وبالتحديد يوم الإثنين الموافق 28 من ديسمبر الجاري، وتقام المباراة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، في السابعة والنصف من مساء هذا اليوم.
اقرأ ايضا: الزمالك: النادي سينفذ أحكام القضاء
وكان اخر لقاء جمع بين الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي كان أول نهائي أفريقي يشهد تواجد فريقين مصريين، والذي فاز فيه الأهلي بنتيجة 2-1، وحصد اللقب على حساب غريمه التقليدي، بهدف أفشة الشهير في الدقائق الأخيرة.
ويذكر ان اخر مواجهة للفريقين في الدوري بأغسطس الماضي، حيث فاز الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري التي توج بها النادي الأهلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرصة أخيرة.. باتشيكو يغادر القلعة البيضاء في هذه الحالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.