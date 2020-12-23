فرصة أخيرة.. باتشيكو يغادر القلعة البيضاء في هذه الحالة

استبعدت اللجنة الحالية التي تدير نادي الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور، فكرة رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من النادي، ورفضت اللجنة المعينة في الفترة الماضية رحيل باتشيكو خوفًا من هز استقرار الفريق خاصة وبخاصة ارتباط الزمالك بمباريات هامة حاليآ.

على الجانب الآخر، أشارت مصادر داخل النادي إلى إمكانية رحيل المدرب عن الفريق في حال الخسارة في مباراة القمة القادمة التي ستجمع الفريق مع فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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يأتي هذا القرار في ظل عدم اقتناع من قبل الإدارة بإداء باتشيكو مع الفريق وطريقه توظيفه للاعبين وسوء إدارة المباريات. يأتي هذا القرار في ظل عدم اقتناع من قبل الإدارة بإداء باتشيكو مع الفريق وطريقه توظيفه للاعبين وسوء إدارة المباريات. جدير بالذكر لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري قد أعلنت عن جدول مواعيد الجولات السبعة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 – 2021. وجاء موعد مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة من عمر المسابقة، وبالتحديد يوم الإثنين الموافق 28 من ديسمبر الجاري، وتقام المباراة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، في السابعة والنصف من مساء هذا اليوم. اقرأ ايضا: الزمالك: النادي سينفذ أحكام القضاء