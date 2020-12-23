نتيجة مباراة الأهلي الآن أمام سينوديب

انطلقت صافرة الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة الأهلي الأن بالتعادل سلبي بين الفريقين.

وسجل أليو ديانج لاعب النادي الأهلي هدف التقدم للفريق في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

ويخوض النادي الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي.

أحمد رمضان بيكهام – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمود وحيد.

أكرم توفيق – حمدي فتحي – أليو ديانج – طاهر محمد طاهر – محمود عبدالمنعم كهربا.

محمد شريف.

يحل النادي الأهلي اليوم ضيفا على فريق سينوديب بطل النيجر، مساء اليوم ضمن منافسات دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

موعد مباراة الأهلي



وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، بتوقيت مصر، وتُلعب على ملعب جينرال سيني بالنيجر

قائمة النادي الأهلي

يدخل النادي الأهلي المباراة بقائمة تعج بالإصابات، آخرها مروان محسن، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، عمرو السولية، رامي ربيعة، وضمت القائمة المسافرة إلى النيجر كل من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هانى وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكرى وسعد سمير.

الأهلي بدون موسيماني

تعتبر هذه المباراة هي المباراة الثانية التي يخوضها الاهلي بدون مديره الفني الجنوب أفريقي "بيتسو موسيماني"، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث غاب عن مباراة غزل المحلة - أخر مباريات الاهلي بالدوري - والتي فاز فيها الأهلي بنتيجة 3-0، سجلهم كل من محمد شريف (هدفين)، ومحمود عبدالمنعم كهربا.

ويتولى المدرب العام للأهلي "كافين جونسون" قيادة النادي الأهلي في مستهل مشواره الأفريقي، كما قاد الأهلي في مباراة غزل المحلة.

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب تلك البطولة بعد فوزه على نادي الزمالك في النهائي الشهير، الذي أقيم يوم 27 نوفمبر الماضي، وفاز فيه الأهلي بنتيجة هدفين لهدف، والذي سجل فيه الأهلي هدفه الشهير بـ "القاضية ممكن" بالدقيقة 84.

الأهلي أيضا هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بتلك البطولة، برصيد 9 بطولات، حيث حصل على البطولة في أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020.

على الجانب الآخر من نفس البطولة، أصبح نادي الزمالك أولى الفرق المتأهلة لدور المجموعات بالبطولة بعدما أعلن نادي جازيل التشادي انسحابه من المباراة التي كان من المفترض أن تجمع بينه وبين الزمالك مساء اليوم، إلا أن أزمات بين وزير الرياضة واتحاد الكرة في تشاد، أدت إلى انسحابه، وإعلان الزمالك متأهلا.

