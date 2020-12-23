الصحة: ارتفاع عدد المستشفيات لاستقبال حالات فيروس كورونا إلى 363 مستشفى

أشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى زيادة عدد المستشفيات لاستقبال حالات فيروس كورونا إلى 363 مستشفى، مشددة على المواطنين بالإلتزام التام خلال تلك الفترة التي يمر بها العالم.

ناشدت زايد، المواطنين بالتوجه إلى المستشفى العزل إذا شعر بأعراض فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك احتياطات تتم في المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا للحد من انتشار العدوى مطمئنة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما أكدت وزارة الصحة زيادة عدد الأسرة ليصل لـ 34275 سرير، على 3 مراحل، وتشمل المرحلة الأولى 101 مستشفى، والمرحلة الثانية 111 مستشفى، والمرحلة الثالثة تشهد إضافة 150 مستشفى أخرى.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن اعداد اصابات فيروس كورونا ارتفعت اليوم لتصل إلى 911 حالة جديدة، فضلًا عن تسجيل 42 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت زايد خلال كلمتها في المؤتمر، أن المحافظات التي شهدت ارتفاع ملحوظ في أعداد الاصابات هي القاهرة والجيزة وتليهما الاسكندرية، وكذلك القليوبية.

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد، كما سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الصحة والسكان، زيادة عدد المستشفيات للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

