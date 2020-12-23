النائبة أمل سلامة تكشف عن أول مشروع قانون لها ببرلمان 2021



قالت النائبة أمل سلامة ، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية ، أنها تدرس التقدم بمشروع قانون بشأن تعدي الأزواج علي الزوجات للحد من انتشار ظاهرة تعرض المرأة للعنف .

وأكدت سلامة في تصريحات صحفية علي هامش استخراجها كارنيه عضوية البرلمان ،أن العنف ضد المرأة من الظواهر السلبية التي تحتاج تضافر جميع الجهات المعنية ،للقضاء عليها مؤكدة ان مشروع القانون الذي تستهدف تقديم ضد ضرب الزوجات سينص علي عقوبات رادعة لمحاسبة الازواج المتجاوزين في حق الزوجة .

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واشارت الي أن تعديل قانون الاحوال الشخصية ، والحفاظ علي حقوق المرأة علي رأس اجندتها التشريعية خاصة انها تتعرض لظلم كبير لافتة الي ان محاكم الاسرة مليئة بمئات القضايا التي تشهد علي تعرض المرأة لظلم كبير .

وتابعت :" اعرف حالة لزوجة مطلقة قام طليقها بخطف نجلها منذ عام ونصف ولم تستطيع حتي الآن استعادته منه رغم انه في حضانتها ".

ووجهت سلامة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، علي دعمه الدائم والمستمر للمرأة المصرية ، والذي يؤكد في جميع المواقف انحيازه الكبير لها وهو ما يؤكد أن مصر دولة متحضرة تضع المرأة في مكانة كبيرة .

وكشفت عن عزمها الترشح للجنة الاسكان ، خاصة ان ملف الاسكان يلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ، وهو ما ظهر بوضوح في الانجازات الكبيرة التي حققتها مصر في ملف القضاء علي العشوائيات فبعد ان كانت مصدر لاعداء الوطن لتشويه صورك الدولة المصرية اصبحت تلك الاماكن مفخرة لكل المصريين ، ودليل واضح علي تغيير البلاد للافضل علي يد قائدها الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي .