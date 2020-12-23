النائبة ألفت المزلاوي: قانون الإيجار القديم من أولوياتي ببرلمان 2021

قالت ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم بتعديل تشريعي على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة، لرفع الظلم عن ملاك العقارات، لافتة إلى أن التعديل يقضي بزيادة القيمة الإيجارية.
جاء ذلك عقب استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، مشيرة إلى أنه سيتم مراعاة المستأجرين بعدم الإضرار بهم أو طردهم من مساكنهم.
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وبشأن الموقف من الحكومة، أشارت إلى أن أول مواجهة ستكون مع وزيري التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، سواء في اللجان النوعية أو تحت القبة.
ووصفت النائبة تصريحات وزير التعليم وموقفه بـ"المستفزة"، مشيرة إلى أنه يصر على استمرار الدراسة رغم جائحة فيروس كورونا، فضلا عن إشكاليات الثانوية التراكمية وما تسببه من أعباء على الأسر المصرية.
وفيما يتعلق بوزيرة التضامن، أكدت أنه سيتم مسائلتها عن إهدار أموال الدولة والتي تذهب لغير المستحقين في تكافل وكرامة.
وقال: بعض مالكي العقارات ويعملون ف الخارج يحصلون على معاش تكافل وكرامة.
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