النائبة ألفت المزلاوي: قانون الإيجار القديم من أولوياتي ببرلمان 2021

قالت ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم بتعديل تشريعي على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة، لرفع الظلم عن ملاك العقارات، لافتة إلى أن التعديل يقضي بزيادة القيمة الإيجارية.

جاء ذلك عقب استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، مشيرة إلى أنه سيتم مراعاة المستأجرين بعدم الإضرار بهم أو طردهم من مساكنهم.

صور.. رئيس الشيوخ يستقبل وفد أندونيسي ..ويؤكد: نتطلع لدعم العلاقات للأفضل