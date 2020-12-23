كشف عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك عن موقف رباعي الفريق الذي تعرض للإصابة بكورونا، من بينهم ثنائي اللاعبين طارق حامد ومحمود علاء، وأحد افراد الجهاز الاداري والاخر الطبي، بأن حالتهم الصحية بخير ومستقرة، ويخضعون للبروتوكول العلاجي والعزل.
وأوضح أنه يتابع الحالة الصحية للمصابين بشكل دوري مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، متمنيا لهم وللجميع التعافي والعودة بشكل قوي.
اقرأ ايضا: فرصة أخيرة.. باتشيكو يغادر القلعة البيضاء في هذه الحالة
وقال عبد الحليم علي، أن الفريق يركز على المواجهات المقبلة، ويواصل التدريبات والعمل بقوة وحماس، مؤكدا ان النادي أغلق الصفحة الإفريقية بشكل نهائي خلال الوقت الحالي، بعد الوصول إلى دور المجموعات.
جدير بالذكر لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري قد أعلنت عن جدول مواعيد الجولات السبعة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 – 2021.
وجاء موعد مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة من عمر المسابقة، وبالتحديد يوم الإثنين الموافق 28 من ديسمبر الجاري، وتقام المباراة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، في السابعة والنصف من مساء هذا اليوم.
وكان اخر لقاء جمع بين الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي كان أول نهائي أفريقي يشهد تواجد فريقين مصريين، والذي فاز فيه الأهلي بنتيجة 2-1، وحصد اللقب على حساب غريمه التقليدي، بهدف أفشة الشهير في الدقائق الأخيرة.
ويذكر ان اخر مواجهة للفريقين في الدوري بأغسطس الماضي، حيث فاز الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري التي توج بها النادي الأهلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالحليم يكشف آخر تطورات إصابات كورونا بالفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.