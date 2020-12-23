عبدالحليم يكشف آخر تطورات إصابات كورونا بالفريق

كشف عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك عن موقف رباعي الفريق الذي تعرض للإصابة بكورونا، من بينهم ثنائي اللاعبين طارق حامد ومحمود علاء، وأحد افراد الجهاز الاداري والاخر الطبي، بأن حالتهم الصحية بخير ومستقرة، ويخضعون للبروتوكول العلاجي والعزل.

وأوضح أنه يتابع الحالة الصحية للمصابين بشكل دوري مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، متمنيا لهم وللجميع التعافي والعودة بشكل قوي.

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وقال عبد الحليم علي، أن الفريق يركز على المواجهات المقبلة، ويواصل التدريبات والعمل بقوة وحماس، مؤكدا ان النادي أغلق الصفحة الإفريقية بشكل نهائي خلال الوقت الحالي، بعد الوصول إلى دور المجموعات.

جدير بالذكر لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري قد أعلنت عن جدول مواعيد الجولات السبعة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 – 2021.