النائبة مايسه عطوة: استقبال الأمانة العامة للأعضاء الجدد " 7 نجوم "

أشادت النائبة مايسة عطوة ، عضو مجلس النواب "بالاستقبال الرائع... 7نجوم" على حد وصفها الذي تلقاه الأعضاء الجدد من أجل إنهاء إجراءات العضوية الخاصة واستلام بطاقات عضوية برلمان 2021
وفي بياناً صحفي أصدرته عطوة..... أشادت بالمجهود الخيالي الذي قامت به الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة السيد المستشا محمود فوزي ،الأمين العام للمجلس .
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حيث أشارت عضو مجلس النواب على أن اليوم كان في غاية السلاسة والمرونة بدأ من عملية تنظيم دخول السادة النواب حتى إنهاء كافة إجراءات العضوية واستلام " الكارنيه " وحتى المغادرة
كما أكدت عطوة على أن ما حدث اليوم وما تم تقديمه من السيد الأمين العام وفريق عمل الأمانة العامة لمجلس النواب بالكامل إن دل فإنه يدل على تقديره لمكان ومكانة البرلمان المصري وأعضاءه ، وهذه الروح هي ما نحتاجها جميعا من أجل التكاتف والالتفاف جنبا إلى جنب من أجل الارتقاء بمكانة مصرنا الحبيبة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
وأكملت عطوة... أن هذه الاستعدادات تُليق بمكانة النائب، خاصة وأنه يُمثل أصوات الأهالى والمواطنين على مستوى الجمهورية، كما أن ما حدث أمس يؤكد مع أحترام الدولة المصرية للمواطن والمكانة العلمية للنائب.
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