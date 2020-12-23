النائبة مايسه عطوة: استقبال الأمانة العامة للأعضاء الجدد " 7 نجوم "



أشادت النائبة مايسة عطوة ، عضو مجلس النواب "بالاستقبال الرائع... 7نجوم" على حد وصفها الذي تلقاه الأعضاء الجدد من أجل إنهاء إجراءات العضوية الخاصة واستلام بطاقات عضوية برلمان 2021

وفي بياناً صحفي أصدرته عطوة..... أشادت بالمجهود الخيالي الذي قامت به الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة السيد المستشا محمود فوزي ،الأمين العام للمجلس .

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