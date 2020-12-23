برلماني : ملف الصحة ودعم مراكز الشباب علي رأس أولوياتي في البرلمان

صور.. رئيس الشيوخ يستقبل وفد أندونيسي ..ويؤكد: نتطلع لدعم العلاقات للأفضل

وقال سليمان فى تصريحات صحفية علي هامش استخراجه كارنيه العضوية اليوم ، ان محافظة قنا تحتاج للمزيد من الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات ، مؤكدا ان تطوير مستشفي نقادة المركزي الذي يخدم آلاف المواطنين سيكون علي رأس اهتمامته .

واكد ان هناك العديد من القري داخل مركز نقادة التي تحتاج الي استكمال مشروعات الصرف الصحي ، حيث تم البدء في عدد منها وتوقف المشروع وهو ما يتطلب سرعة التحرك من الجهات المعنية للعمل علي الانتهاء من المشروعات المتوقفة وفقا للخطة المحددة .

واوضح أن مراكز الشباب وتطويرها ستحظي باهتمام كبير منه ، خاصة انهم عصب الأمة ويجب تذليل كافة الصعوبات التي تواجهم من خلال توفير الدعم المادي لمراكز الشباب وتطويرها ، والعمل علي ايجاد اماكن لهم للمارسة الرياضة .

يشار إلي أن الأمانة العامة للبرلمان تستقبل 100 نائب من النواب الجدد علي مدار 6 أيام في ضوء عدم التزاحم، وتماشيا مع تدابير كورونا، حيث يتسلم النائب كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية والتى تضم في فحواها مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلا عن جهاز التابلت محملا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاما علي بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية.

و يستقيل مجلس النواب ،نواب دائرة قائمة قطاع الصعيد ،والبالغ عددهم ١٠٠ عضوا ،فى اليوم الثانى المخصص لاستخراج كارنيهات العضوية .حرصت الأمانة العامة بالمجلس على تحقيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ،وذلك من خلال توزيع الكمامات الطبية وزجاجات الكحول فى كل ارجاء المجلس ،فضلا عن الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى .

و كان النائب عن قائمة الصعيد مصطفى بكرى أول كارنيهات العضوية اليوم ،واستلم الحقيبة البرلمانية والتى تضم فى طياتها تابلت إلكترونى لانجاز الإجراءات والأدوات البرلمانية ،وكذلك نسخة من الدستور المصرى المعدل ،وقوانين الانتخابات .

كان نحو ٧٥ ناىبا قد تسلموا بالأمس كارنيهات العضوية للفصل التشريعى الثانى والمقرر ان ينطلق بكامل عدده فى يناير من العام الجديد ،ولاسيما عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعبين نحو ٢٨ نائبا ،ليصلح مجموع أعضاء برلمان ٢٠٢١-٢٠٢٦ ، ٥٩٦ نائبا يشملهم ٤٧٢ نائبا حزبيا يمثلون ١٣ حزبا سياسيا .