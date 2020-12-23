رامي صبري يخضع لعملية جراحية في العين

نشر المطرب رامى صبري صورة له وهو يجري عملية جراحية في العين، وكذلك صورة قبل إجراء العملية عبر حسابه على "تويتر"، وكتب عليها قائلًا : "عملية بسيطة فى العين مع صديقى دكتور محمود"، وتمنى متابعيه الشفاء العاجل له"، ليتفاعل معه العديد من النشطاء متمنين له الشفاء العاجل.

كان قد أعلن النجم رامي صبري، إلغاء حفلاته فى رأس السنة، بعد قرار وزارة السياحة إلغاء كل احتفالات الكريسماس ورأس السنة بسبب انتشار فيروس كورونا، وكتب رامي عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع الصور والفيدوهات "إنستجرام" :"تم إلغاء حفلات رأس السنة".

الجدير بالذكر، أن الفنان رامى صبرى كان يستعد لإحياء حفلين غنائيين يوم الخميس الموافق 31 من شهر ديسمبر الجارى، وكان الحفل الأول داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، أما الحفل الثانى كان من المقرر إقامته بداخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء احتفالا بـ ليلة رأس السنة.

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من ناحية أخرى، طرح رامى مؤخرًا عبر قناته على "يوتيوب" فيديو كليب أغنية "خطيرة" ، وتم تصويره من عدة أفراح غنى بها مؤخرا، وحقق نسب مشاهدة عالية، وهى من ألحانه وكلمات تامر حسين، وتوزي.