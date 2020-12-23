المستشار فوزي: أحزاب برلمان 2021 الحاصلة علي 10 مقاعد فأكثر ستمثل باللجنة العامة وتعديل اللائحة له ضوابط



قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن لائحة المجلس تنص علي أن الهيئات البرلمانية في برلمان 2021 الممثلة في اللجنة العامة ستكون الحاصلة علي 10 مقاعد فأكثر.



جاء ذلك في تصريحات في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بثاني أيام استقبال الأعضاء الجدد لتسليم كارنيهات العضوية، حيث خصص اليوم لقائمة الجيزة، وذلك ردا علي سؤال بشأن إمكانية تعديل لائحة مجلس النواب بشأن تمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة، مؤكدا علي أن اللائحة له ضوابط في التعديل، ولكنها تنص علي أن الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلة علي 10 مقاعد فأكثر ستكون هي الممثلة في اللجنة العامة.



وبشأن تشكيل الإئتلاف البرلمانية ببرلمان 2021 قال المستشار محمود فوزي:" لائحة المجلس وضعت ضوابط أيضا لذلك"، رافضا التعقيب علي إمكانية حدوث ذلك في المجلس القادم، كونه سؤال سياسي ليس منوط به الأمانة العامة للمجلس وانما منوط به الأحزاب والقوي السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان.

