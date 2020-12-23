برشلونة يرتكب فضيحة أخلاقية مع أحد لاعبيه

أثار ما فعله نادي برشلونة الإسباني الجدل بسبب منعه للاعب النادي لكرة السلة توماس هيرتيل من العودة من تركيا مع بعثة الفريق إلى إسبانيا كعقوبة له، جاء ذلك بعدما علم مسؤلو الفريق بوجود مفاوضات بين اللاعب ونادي ريال مدريد.

وتواجد فريق برشلونة لكرة السلة في تركيا لمواجهة فريق إفيس التركي بدوري أبطال أوروبا، وبعد المباراة قرروا معاقبه لاعب الفريق بهذه الطريقة.

وانتقد الكثيرون ما فعله نادي برشلون مع لاعبهم معتبرين الأمر غير احترافي وفضبحة بكل المقاييس في ظل انتشار فيروس كورونا بالدول الاوروبية ومن بينهم تركيا وهو ما عرض اللاعب للخطر.

الأمر لم يمر مرور الكرام من جانب اللاعب ولكنه قرر ملاحقة النادي قضائيا بسبب تلك الفعله واتهامه النادي بتعريض حياته للخطر بعدما قضى عدة ساعات حبيسًا بمطار إسطنبول قبل أن يتمكن من المغادرة إلى إسبانيا على نفقته الخاصة.

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وكان اتحاد لاعبي كرة السلة قد ادان تصرف النادي بعد أن ذكرت صحيفتا "إلبايس وإلموندو" ووسائل إعلام أخرى، أن اللاعب الفرنسي لم يسمح له بالعودة لإسبانيا بسبب سعيه للانتقال إلى ريال مدريد، وهو ما نفاه البارسا.

