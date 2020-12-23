عاجل .. تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك رسميا

وكان اخر لقاء جمع بين الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي كان أول نهائي أفريقي يشهد تواجد فريقين مصريين، والذي فاز فيه الأهلي بنتيجة 2-1، وحصد اللقب على حساب غريمه التقليدي، بهدف أفشة الشهير في الدقائق الأخيرة.

ويذكر ان اخر مواجهة للفريقين في الدوري بأغسطس الماضي، حيث فاز الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري التي توج بها النادي الأهلي.