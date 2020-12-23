المستشار محمود فوزي: أتصور أن يكون مشروع قانون لائحة الشيوخ من أولويات برلمان 2021

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه لا يريد أن يصادر علي حق هيئة مجلس النواب 2021 بشأن أولويات الفترة المقبلة والأجندة التى سيتم العمل علي أساسها، ولكن أتصور أن يكون مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ من الأولويات.
جاء ذلك في تصريحات في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بثاني أيام استقبال الأعضاء الجدد لتسليم كارنيهات العضوية، حيث خصص اليوم لقائمة الجيزة، وذلك ردا علي سؤال بشأن موقف المجلس القادم من لائحة مجلس الشيوخ وموعد إصدارها للتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت إلي أن العلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، يحددها الدستور والقانون وتقوم علي التعاون والإحترام، مشيرا إلي أن الدكتور علي عبد العال تحدث في وقت سابق بشأن الحكومة واستقالتها ف ضوء الانعقاد الجديد للمجلس، وأنه لا يوجد نص دستوري بشأن استقالتها ومن ثم لا حديث له بعد حديث رئيس المجلس.
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