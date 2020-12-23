النائب حسانين توفيق يكتب..الأزهر يعيد الاعتبار لقيمة الانتماء



وقفت بكثير من الفخر، أمام فتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، بحرمة الانضمام للإخوان، والتي أعتبرها نصًا مؤسسًا، يضع حدًا لمحاولات الجماعات الإرهابية لاستغلال الدين، في مساعي ضرب مفهوم الانتماء للوطن، وتشويهه بمختلف الأساليب، عبر سنوات طويلة.

وللحق فإنني كنت أنتظر صدور هذه الفتوى، تحديدًا من مؤسسة الأزهر، منذ نحو ٧ سنوات، عندما أعلنت هذه الجماعة حربها على الدولة المصرية، والشعب الذى ثار ضدها، وأسقط عرشها، وأوهام أتباعها البالية فى حكم مصر.

تلك الحرب القذرة، التي تشنها جماعات التطرف، نابعة من غياب مفهوم الانتماء لدى تلك الجماعات وأنصارها، تمامًا مثل جماعة الإخوان الإرهابية، التي لا تمانع التحالف مع أي عدو، من أجل العودة للحكم، حتى لو لم تجد وطنًا تحكمه، وحتى لو كان الثمن احتلال غير مباشر للبلاد، ووقوعها فى فلك وبراثن محاور إقليمية خبيثة.

نواب يشيدون بجهود المستشار محمود فوزي لإنهاء إجراءات العضوية لبرلمان 2021..والأمين العام يعقب: لست بمفردي ونعمل بروح الفريق... ورئيس برلمانية مستقبل وطن: المجلس الجديد بتنوعه سيكون إضافة قوية للدولة ا