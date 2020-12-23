كشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، موقف النواب الذين توفاهم الله عقب إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، حيث النائب فوزي فتي بمحافظة الدقهلية عن القائمة الوطنية، والنائب خالد حجاج، عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية،فردي، مؤكدا علي أن نائب القائمة سيتم تصعيد الاحتياطي له، والفردي سيتم عمل انتخابات تكميلية وذلك من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات بعد انطلاق أعمال المجلس.
نواب يشيدون بجهود المستشار محمود فوزي لإنهاء إجراءات العضوية لبرلمان 2021..والأمين العام يعقب: لست بمفردي ونعمل بروح الفريق... ورئيس برلمانية مستقبل وطن: المجلس الجديد بتنوعه سيكون إضافة قوية للدولة ا
جاء ذلك في تصريحات في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بثاني أيام استقبال الأعضاء الجدد لتسليم كارنيهات العضوية، حيث خصص اليوم لقائمة الجيزة، مؤكدا علي أن التشريعات التى تمت إحالتها من الحكومة للبرلمان خلال الفترة الأخيرة ومع انتهاء الفصل التشريعي، سيكون موقفها واضح بعد مخاطبة المجلس القادم للحكومة بشأن تمسكها بها أو عدم التمسك بالإجمال أو البعض منها.
وبشأن دعوة الانعقاد لبرلمان 2021، أكد المستشار محمود فوزي، أن الأمر بيد رئيس الجمهورية وفق الدستور، مؤكدا علي أن الأمانة العامة تواصل استقبال الأعضاء الجدد وفق تدابير صارمة لمواجهة أزمة كورونا، موجها الشكر للأعضاء الجدد علي الإلتزام بالتدابير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار فوزي يكشف موقف مقعدي الوفاة ببرلمان 2021 وموعد الانعقاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.