المستشار فوزي يكشف موقف مقعدي الوفاة ببرلمان 2021 وموعد الانعقاد

كشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، موقف النواب الذين توفاهم الله عقب إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، حيث النائب فوزي فتي بمحافظة الدقهلية عن القائمة الوطنية، والنائب خالد حجاج، عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية،فردي، مؤكدا علي أن نائب القائمة سيتم تصعيد الاحتياطي له، والفردي سيتم عمل انتخابات تكميلية وذلك من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات بعد انطلاق أعمال المجلس.

نواب يشيدون بجهود المستشار محمود فوزي لإنهاء إجراءات العضوية لبرلمان 2021..والأمين العام يعقب: لست بمفردي ونعمل بروح الفريق... ورئيس برلمانية مستقبل وطن: المجلس الجديد بتنوعه سيكون إضافة قوية للدولة ا