شاهد.. هدف الأهلي اليوم من صاروخية أليو ديانج أمام سونديب

يقدم موقع دوت الخليج تغطية خاصة لمباراة الأهلي اليوم، حيث تقدم المارد الأحمر بالهدف الأول على نظيره سونديب بطل النيجر خلال المباراة الجارية بينهما الآن على ملعب الأخير.

هدف الأهلي من أليو ديانج

وحرز أليو ديانج هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 34 من خلال تسديدة صاروخية سكنت شباك حارس سونديب.

وأعلن النادي الأهلي عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق الاول لكرة القدم مباراة سينوديب، ضمن منافسات الدور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض النادي الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي. أحمد رمضان بيكهام – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمود وحيد. أكرم توفيق – حمدي فتحي – أليو ديانج – طاهر محمد طاهر – محمود عبدالمنعم كهربا. محمد شريف.

وانطلقت المباراة اليوم في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، بتوقيت مصر، وتُلعب على ملعب جينرال سيني بالنيجر

هدف الأهلي اليوم من أليو ديانج

تعتبر هذه المباراة هي المباراة الثانية التي يخوضها الاهلي بدون مديره الفني الجنوب أفريقي "بيتسو موسيماني"، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث غاب عن مباراة غزل المحلة - أخر مباريات الاهلي بالدوري - والتي فاز فيها الأهلي بنتيجة 3-0، سجلهم كل من محمد شريف (هدفين)، ومحمود عبدالمنعم كهربا.



