صور.. فحص 755 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج سوء التغذية بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، استمرار الفرق الطبية بالمحافظة فى فحص طلبة المدارس لمتابعة وعلاج أمراض سوء التغذية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.





وأعلنت وزارة الصحة بأن محافظة الشرقية ما زالت فى صدارة أعلى المحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"، لدى طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس الجمهورية، والتى انطلقت فى شهر نوفمبر الماضى بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد.

وأوضح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية، قامت بفحص 755 ألفاً و311 طالباً بمدارس المحافظة حتى الآن.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبى لـ 783 ألفا و988 طالبا بالمرحلة الابتدائية بمدارس الريف، بجانب مدارس المدن بمحافظة الشرقية، وتستمر فى العمل حتى نهاية العام الدراسى بجميع المدرسة الحكومية والخاصة، لأبناء المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة.

وأضاف أن أعمال الفحص تتم من خلال 83 فرقة طبية مدربة، ويتكون كل فريق من 3 أفراد "ممرضة، فنى معمل، وإدارى"، الذى تم تدريبهم على بروتوكولات وزارة الصحة المصرية، الخاصة بالفحص والتشخيص، ومعايير مكافحة العدوى، وتقوم بتغطية ١٥٨٢ مدرسة بالمحافظة، بالتنسيق بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحى لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد على الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة، وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

وأكد "مسعود" أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشار إلى أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض، التى تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحى، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.

كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحى بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب.

كما تقوم فرق التثقيف الصحى بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لوزيرة الصحة، ومحافظ الشرقية على الدعم المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، والشكر لمدير إدارة السن المدرسى بالمديرية، وجميع الفرق الطبية المشاركة والقائمين على هذا العمل لخدمة أبناءنا وبناتنا الطلاب بالمحافظة.