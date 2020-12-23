الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال 72 ساعة

جدة - نرمين السيد - وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

وجاءت الأماكن على النحو التالى:

يوم الخميس 24 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة" 30 % تقريباً" : على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة" 40 % تقريباً" :على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة و الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة" 30 % تقريباً" :على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة و الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت 26 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة" 40 % تقريباً" :على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة" 30 % تقريباً" :على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة و الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد 27 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020:

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020:

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واختتم بيان الأرصاد بأنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.