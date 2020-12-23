الزراعة تصدر حزمة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقرر وزير الزراعة، وفقا لبيان صحفى، تطبيق تناوب حضور العاملين بما يضمن انتظام سير العمل بالشكل المطلوب، فضلا عن حظر تجمع العاملين واتخاذ الإجراءات بما يضمن التباعد.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة الالتزام التام بارتداء الكمامات الواقية داخل مقار العمل، وعدم السماح بالدخول للعاملين أو المتعاملين بدون الكمامة.

وشملت التعليمات بأن يتم التعامل مع الجمهور من خلال مكتب الادارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، كذلك تفعيل الخدمات الإلكترونية التى يمكن التعامل من خلالها، مؤكدا على الالتزام بالنظافة العامة فى الطرقات بالمؤسسات التابعة للوزارة، وتوزيع المطهرات، والتعقيم الدائم والمستمر لمبانى الوزارة وهيئاتها، مع وجود أجهزة كشف الحرارة على الأبواب ومداخل الوزارة وهيئاتها المختلفة، مع التأكيد من استمرار تفعيل الخدمات الالكترونية الخاصة بالشكاوى وخدمة المواطنين.

وشدد القصير، على ضرورة توعية المواطنين والمزارعين بمختلف محافظات وقرى مصر، للمساهمة فى الحد من انتشار الفيروس وكيفية الوقاية منه بجميع الوسائل.