لأول مرة منذ سنوات .. البيئة: هواء مصر أفضل بسبب فيروس كورونا

على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها مصر في عام 2020، في ظل وجود جائحة فيروس كورونا ، كان لوزارة البيئة دور كبير في الحفاظ على صحة المصريين، حيث قامت وزارة البيئة هذا العام، برصد مستويات جودة الهواء وملوثات الهواء المحيط، كذلك انبعاثات المنشآت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة، بهدف الوقوف على أنواع التلوث المرصودة وأسبابه ومصادره وتحديد المناطق به لوضع الخطط والبرامج اللازمة التي تقوم بالحد من مصادر التلوث.

وتعتمد وزارة البيئة على عدة محاور في عملية الرصد البيئي لكشف معدلات التلوث منها الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط

الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط

قامت وزارة البيئة من خلال محطات رصد جودة الهواء على مستوى المحافظات برصد ملوثات الهواء من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة التى تم زيادتها إلى 108 محطة ويتم الرصد على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساهم في تحسين المستوى الاقتصادى.

انخفاض معدل ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى خلال جائحة كورونا

قامت وزارة البيئة بإعداد تقارير دورية أسبوعية لمؤشرات جودة الهواء المحيط وقامت بعرضها على مجلس الوزراء، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر التجول ضمن سياسات الحد من التعرض لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19 "والذي صدر على مرحلتين الأولى في 19 مارس وتبعه قرار التمديد في 25 مارس والتى استمرت حتى 18 يونيو 2020 .

حيث أوضحت تقارير الرصد أن الإجراءات الاحترازية أدت إلى عوائد إيجابية على مستوى جودة الهواء، تمثلت في انخفاض متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى خلال الفترة من 20 مارس حتى 23 يونيو بنسبة وصلت الى 22 % بالمقارنة بذات الفترة من العام السابق 2019.

وكذلك انخفض متوسط التركيزات خلال الفترة مع نظيره بالفترة من 1 يناير – 19 مارس 2020 بالقاهرة الكبرى بنسبة قاربت 3 % وكذلك على مستوى الدلتا فقد انخفض متوسط التركيز للملوثات خلال 20 مارس حتى 23 يونيو بنسبة وصلت الى 25 %بالمقارنة بذات الفترة من العام السابق 2019، فيم تقارب متوسط التركيزات خلال الفترة مع نظيره بالفترة من 1 يناير – 19 مارس 2020 بالدلتا نسبيا

تطوير الشبكات القومية لرصد الانبعاثات الصناعية

رصدت شبكات الرصد اللحظي انبعاثات مداخن المنشآت الصناعية والوحدات الانتاجية على مدى 24 ساعة ورصد أي حيود عن الحدود المسموح بها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 حيث تم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية خلال عام 2020 إلى 76 منشأة صناعية بعدد 352 نقطة رصد.

تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الاسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب عدد 25 شركة أسمنت + عدد 13 شركة أسمدة + عدد 7 شركة بتروكيماويات + 18 محطة توليد القوى الكهربية + 5 شركة حديد وصلب + 1 شركة سيراميك+ 1 شركة زجاج مسطح+ 5 شركة تكرير بترول +1 شركة الومنيوم.

تطوير منظومة الانذار المبكر لملوثات الهواء

تم تطوير منظومة الانذار المبكر لملوثات الهواء لرصد تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام مقبلة، بزيادة القطاعات الجغرافية التي يتم دراستها لتشمل كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان وزيادتها من 6 قطاعات القاهرة الكبرى – الدلتا – الصعيد – القنال – سيناء – الساحل الشمالي لتكون 8 قطاعات بعد إضافة قطاعي الصحراء الغربية الوادي الجديد وساحل البحر الأحمر.

حيث تم زيادة نقاط الدراسة داخل القطاعات السابقة والجديدة لتعزيز نتائج التنبؤ بنوعية الهواء من خلال يادة عدد نقاط الدراسة من 34 نقطة دراسة إلى 58 نقطة

200 مليون دولار قيمة تمويل البنك الدولي لمشروع مكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى

نجحت وزارة البيئة فى إعداد مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى تمهيدا لتنفيذه بعد إقراره من قبل الحكومة المصرية وموافقة البنك الدولي على التمويل وذلك بقيمة 200 مليون دولار حيث تم إعداد وثيقة المشروع بناء على العديد من الدراسات الفنية التى قامت بها الوزارة ، كما قامت الوزارة بإجراء العديد من ورش العمل التشاورية وتضمين مخرجات هذا الحوار فى وثيقة المشروع.

يهدف المشروع إلى وضع خطة تنفيذية لجودة الهواء والتغيرات المناخية فى القاهرة وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث والظواهر المناخية الشديدة بالاضافة إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، بما في ذلك خطط إنشاء مدفن متكامل لادارة المخلفات، واغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبي زعبل، وتدعيم الاطار التنظيمي لإدارة المخلفات، والمساهمة في تقليل انبعاثات لمركبات بدعم تجربة النقل الكهربي في القطاع العام،والبنية التحتية له.

700 ألف دولار لدعم منظومة الرصد البيئي بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء

فى إطار خطة وزارة البيئة لتنفيذ مستهدفات إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لدعم منظومة الرصد البيئي بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط من خلال التعاون مع البنك الدولي تم تنفيذ مشروع إدارة التلوث وصحة البيئة التابع للبنك الدولي بتكلفة 700 ألف دولار وموافقة البنك الدولى على شراء المعدات الالزمة للمشروع.

يدعم المشروع وضع إستراتيجية وخطط إدارة تلوث الهواء بمنطقة القاهرة الكبرى و يشمل ذلك إضافتها لمنظومة الرصد مجموعة من الدراسات تشمل دراسة لتنسيب الملوثات لمصادرها وهي تقنية حديثة تجري حاليا ويهدف المشروع إلى خفض حقيقي وواقعي لنسب وتركيز الجسيمات الصلبة العالقة في هواء المدن الرئيسية في القاهرة الكبرى ويتم تنفيذ ذلك تحت إشراف البنك الدولى.