بعد إلغاء 3 مباريات..مسلسل إصابات كورونا يهدد مستقبل البطولات الإفريقية

تتواصل أزمات الكرة الإفريقية في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا، فبعد إلغاء مباراة الزمالك مع جازيل التشادي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا هذا العام والتي كان من المقرر إقامتها اليوم في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، ولكن تم إلغاؤها بسبب إعتذار الفريق التشادي عن الحضور للمباراة خوفا من تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق .

توالت أزمات كورونا داخل الكرة الإفريقية سواء في دوري الابطال أو الكونفيدرالية هذا العام، وعلى وجه التحديد الكرة التشادية، ولكن هذة المرة مع فريق وفاق سطيف الجزائري، حيث تفاجئ الفريق الجزائري بعد وصوله للملعب بعدم فتح أبواب الملعب واعتذار فريق رينسانس التشادي عن لعب المباراة ضمن مباريات ذهاب دور 32 من الكونفيدرالية والتي كان من المفترض إقامتها على ملعب محمد إدريس أويا ملعب الفريق التشادي.

وتواجد فريق وفاق سطيف الجزائري رفقة مراقب المباراة والطاقم التحكيمي المكلف بإدارة المباراة، والتي قرر إلغاء المباراة واحتسابها لصالح الفريق السطيفي بنتيجة 2-0 عد قرار فريق رينانس التشادي بعدم القدوم لملعب المباراة خوفًا من فيروس كورونا.

أزمة ثالثة واجهتها الكرة الإفريقية في مباريات ذهاب دور 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية هذا الموسم، وهذة المرة في مباراة كامبالا سيتي الأوغندي وكيجالي الروندي، وذلك بعدما أعلن الفريق الأوغندي انسحابه من المباراة أمام نظيره الروندي لعدم إكتمال العدد المصرح له بلعب المباراة بعد تفشيي فيروس كورونا بين صفوف الفريق.

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يذكر أن، الفريق الأوغندي حضر إلى روندا ببعثة تتكون من 15 لاعب فقط قبل أن يخضع الفريق لمسحة طبية تبين من خلالها إصابة لاعبين بفيروس كورونا، بعدما جائت نتيجة مسحتهم إيجابية ليعتذر الفريق عن لعب المباراة لعدم إكتمال العدد المصرح به للعب المباراة، وفقًا للوائح الكاف والتي تنص على أن الحد الأدنى للاعبين للعب أي مباراة إفريقية هي 14 لاعب .