دوت الخليج يهنئ اليوم السابع بجائزة الصحافة الذكية..تأكيد على ريادة مؤسسة غيرت وجه العمل الإعلامي..خالد صلاح يقود تجربة استثنائية يسير الجميع على دربها



يتقدم موقع دوت الخليج بوافر التهنئة لمؤسسة "اليوم السابع" الرائدة، والتي حصلت عن جدارة على جائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، لتصعد إلى منصات التتويج بعد منافسة قوية مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين.



ويعتبر فريق تحرير موقع دوت الخليج، أن تتويج مؤسسة اليوم السابع بهذه الجائزة، هو انتصار يليق بقدر ومكانة المؤسسة التي شكلت طفرة غير مسبوقة في صناعة الإعلام، وكان لها السبق في اقتحام ميادين العمل الإعلامي والصحفي الرقمي، وتعزيز وإثراء المحتوى المكتوب بكل ماهو جديد وحديث من المحتوى المتطور تقنيا، والمبهر بصريا، والذي لم يفتقد القيمة ومعايير الاحترافية في تقديم المادة الصحفية والإعلامية.



موقع دوت الخليج الذي يكرر تهنئته لكافة العاملين في مؤسسة "اليوم السابع"، معتبرين أن حصولهم على الجائرة الرفيعة للصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، قد جاء عن جدارة واستحقاق بالحصول على الجائزة التي تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة اليوم السابع صاحبة الإسهام الإعلامي المؤثر في صناعة الإعلام على مدار الإعوام المتتالية الماضية.



ويتوجه موقع دوت الخليج، بالتهنئة لقائد كتيبة العمل في اليوم السابع، رئيس مجلسى إدارة وتحرير اليوم السابع، الكاتب الصحفي المرموق خالد صلاح، صانع مجد مؤسسة اليوم السابع، وأحد أعمدة العمل الصحفي والإعلامي والتليفزيوني على مدار السنوات الماضية، والذي تمكن من صنع واحدة من أنجح معادلات العمل في سياق شديد الصعوبة شهدته مصر والمنطقة العربية خلال العقد الماضي. ويتوجه موقع دوت الخليج، بالتهنئة لقائد كتيبة العمل في اليوم السابع، رئيس مجلسى إدارة وتحرير اليوم السابع، الكاتب الصحفي المرموق خالد صلاح، صانع مجد مؤسسة اليوم السابع، وأحد أعمدة العمل الصحفي والإعلامي والتليفزيوني على مدار السنوات الماضية، والذي تمكن من صنع واحدة من أنجح معادلات العمل في سياق شديد الصعوبة شهدته مصر والمنطقة العربية خلال العقد الماضي. ويعتبر موقع دوت الخليج، أن النجاح الذي حصده اليوم السابع، هو نجاح للصحافة المصرية، والتي لاتزال تنبض بالتجارب المضيئة والمؤسسات اللامعة، والتي تزخر بكوكبة من الزملاء اللذين لايتوقفون عن الإضافة للعمل الصحفي والإعلامي يوميا، ولحظياً، بتوجيهات من العملاق خالد صلاح. ونؤكد في موقع دوت الخليج، أننا نسير على درب النجاح الذي أجادت مؤسسة اليوم السابع في صنعه، وأننا نهتدي بخطوات النجاح الذي يصل إلى حد العالمية في مؤسسة اليوم السابع، مع الاقتداء بأفكارهم المغايرة ونهجهم غير المسبوق في تعزيز وترسيخ وتوظيف الأدوات الرقمية في صناعة الصحافة والإعلام. فاز موقع "اليوم السابع"، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة اليوم السابع. موقع "اليوم السابع" كان قد رشح من قبل لجائزة الصحافة الذكية فى دورتها السابعة عشرة بالعام 2018 إلى جانب صحيفتى "البيان" الإماراتية و"سبق" السعودية، وحُجبت الجائزة وقتها لأسباب غير مُعلنة من جانب إدارة الجائزة، ليأتى الترشيح الجديد تأكيدا لحضور اليوم السابع فى صدارة المشهد الإعلامى العربى، وتقدمها على صعيد التطور واعتماد تقنيات ذكية فى إدارة صالة الأخبار وإنتاج المحتوى. فيديووصور..مشهد ملحمي في أول أيام استقبال النواب الجدد.. أداء خرافي وظهور راقي من الأمانة العامة التي تواصل أدوارها الاستثنائية.. شهادة إجادة بالإجراءات الاحترازية المشددة والوقت القياسي في الإجراءات



جائزة الصحافة العربية جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسي، الذي وضعه نادي دبي للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء في اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادي دبي للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.

