شوبير ينفجر غضبًا على الكاف بسبب ملعب مباراة الأهلي وسونيديب

أعرب الاعلامي أحمد شوبير، حارس النادي الأهلي السابق، عن غضبه الشديد من أرضية ملعب مباراة اليوم ضد الفريق التشادي سونيديب ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021.

وكان النادي الأهلي قد بدأ مشوار الدفاع عن لقبه والبحث عن النجمة العاشرة بمباراة اليوم أمام سونيديب التشادي، والتي انتهت بتحقيق المارد فوزًا سهلًا على حساب الفريق التشادي بنتيجة 1/0 عن طريق اللاعب المالي أليو ديانج في الدقيقة الـ 33 من عمر الشوط الاول من قذيفة صاروخية سكنت على يمين الحارس.

غرد شوبير على حسابه الشخصي عبر موقع التغريدات "تويتر"، قائلًا في تغريدته: "مجرد تساؤل للكاف بذمتكم ودينكم هل ده منظر ملعب"، معربًا عن مدى استيائه من أرضية ملعب المباراة وتأثيرها على النتيجة.

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب تلك البطولة بعد فوزه على نادي الزمالك في النهائي الشهير، الذي أقيم يوم 27 نوفمبر الماضي، وفاز فيه الأهلي بنتيجة هدفين لهدف، والذي سجل فيه الأهلي هدفه الشهير بـ "القاضية ممكن" بالدقيقة 84.

الأهلي أيضا هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بتلك البطولة، برصيد 9 بطولات، حيث حصل على البطولة في أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020.

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على الجانب الآخر من نفس البطولة، أصبح نادي الزمالك أولى الفرق المتأهلة لدور المجموعات بالبطولة بعدما أعلن نادي جازيل التشادي انسحابه من المباراة التي كان من المفترض أن تجمع بينه وبين الزمالك مساء اليوم، إلا أن أزمات بين وزير الرياضة واتحاد الكرة في تشاد، أدت إلى انسحابه، وإعلان الزمالك متأهلا.

