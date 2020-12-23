رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد مشروع تطوير الواجهة المائية للمحافظة

وخلال اللقاء، قدم محافظ بورسعيد عرضاً حول مشروع تطوير الواجهة المائية للمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع، يأتى فى إطار العمل على إعادة الوجه الحضارى والتاريخى للمحافظة، إلى جانب ما يحمله من ترجمة على أرض الواقع لما تشهده البلاد من نهضة تنموية حقيقية، بما يضمه من أعمال فنية ورؤية تنسيقية معمارية تتوافق مع المنظور العام للمنطقة، مضيفًا أنه تم اعتماد التصميمات الخاصة بالمشروع من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وأنه من المقرر أن يتضمن إعادة تطوير الواجهة المائية، وإنشاء "ساحة مصر"، كما أنه يتم تنفيذه بأكثر المواقع تميزا بالمحافظة، وهى نقطة إلتقاء المدخل الشمالى لقناة السويس بالبحر المتوسط، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 12.500م2، حيث تستحوذ حديقة التاريخ على 8500 م2 منها، والباقى للساحة.
وأضاف الغضبان أن ساحة مصر تحتوى على تمثال من البرونز يرمز لملكة مصرية برداء تقليدى بسيط يعلوه قرص شمس بارتفاع 10م، ومرفوع على قاعدة من الجرانيت المُطعم بأعمال نحت من البرونز بارتفاع 12م ليبلغ إجمالى الارتفاع 22م.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بأعمال التطوير، لتتم على أعلى مستوى، حيث إن المشروع سيُعد واجهة حضارية مميزة للمحافظة.
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