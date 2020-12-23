غدا.. البابا تواضروس فى لقاء عبر تطبيق زووم مع شباب كنائس شمال ألمانيا

جدة - نرمين السيد - دعا الأنبا دميان أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى ألمانيا، جميع الشباب والشابات فى كنائس شمال ألمانيا لحضور لقاء عبر تطبيق "زووم"، مع البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مع أولاده وبناته وإجابته على الأسئلة "لايف".





وأشار إلى أن اللقاء سيكون غدا الخميس، الموافق 24 ديسمبر 2020، فى تمام الساعة السادسة بتوقيت ألمانيا. وقال الأنبا دميان: "كل من يرغب فى سؤال البابا تواضروس الثانى إرسال السؤال لى أو لأحد الأدمن فى "جروب شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى ألمانيا"، لتحضيرها لقداسته.

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