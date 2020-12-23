وزيرة الهجرة: مصر الخير تتحمل نفقات إقامة المصريين العالقين بالإمارات

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، لبحث دعم ومساعدة المصريين العالقين بالإمارات.





وأشارت الوزيرة إلى أنه فى إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لموقف المصريين العالقين بدولة الإمارات، عقب تعليق الطيران بدولة الكويت الشقيقة، تم التواصل مع مؤسسة "مصر الخير"، حيث تم الاتفاق على تحمل المؤسسة لنفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين، ممن انتهت فترة حجرهم وإقامتهم بالفنادق بدولة الإمارات، وكان من المقرر لهم السفر خلال اليومين الماضيين، ولن يتمكنوا من سداد قيمة الإقامة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن التعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، يأتى فى إطار تضافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، وتحقيقًا للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لتعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات والأطراف المعنية من أجل الوصول لتقديم كافة أشكال الدعم للمصريين بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الأولوية لتحمل نفقات الإقامة لمن كانت رحلاتهم مقررة اليوم وغدا، وتدريجيًا حتى انتهاء الأسبوع المعلن من الجانب الكويتى لتعليق حركة الطيران من وإلى دولة الكويت الشقيقة.

وتابعت الوزيرة أنه إذا امتدت فترة تعليق الطيران بدولة الكويت فسيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والشركات السياحية الحاجزين بها رحلاتهم إلى الإمارات كدولة "ترانزيت"، وسيتم العرض على المصريين العالقين العودة إلى مصر.

وأشارت إلى أن الوزارة طرحت استمارة تسجيل للعالقين أظهرت وجود نحو 90% منهم بالإمارات فى طريقهم إلى الكويت.

وعلى صعيد متواصل، قدمت السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر لمؤسسة "مصر الخير" وللدكتور عباس السادات استشارى الأمراض الباطنية وعضو مجلس النواب ممثلًا عن المصريين بالخارج، والسيد مينا زاهر مصرى مقيم فى دبى بدولة الإمارات، على جهدهم الكبير الذى بذلوه لدعم ومساعدة المصريين العالقين بالإمارات، وفى إطار تفعيل مبادرة "خلينا سند لبعض".

وكانت دولة الكويت قد أعلنت تعليق رحلات الطيران وغلق المنافذ البرية والبحرية احترازيا حتى بداية يناير 2021، بسبب تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا.