الأوقاف تواصل أعمال تطهير وتعقيم المساجد فى جميع محافظات الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور نوح العيسوى، وكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، أن جميع العاملين بالوزارة يواصلون أعمالهم الموسعة فى تعقيم وتطهير المساجد فى جميع المساجد لجميع المديريات تحت رعاية وبتوجيه من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





وقال وكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم، فى تصريحات، اليوم الأربعاء، إن العاملين بالوزارة يواصلون حملة النظافة الموسعة والتطهير والتعقيم لبيوت الله تحت شعار الاهتمام ببيوت الله معنى ومبنى تعظيما لشعائر الله والتى سوف تستمر أيضا بعد صلاة العشاء غدا وتتواصل إلى ما بعد صلاة الجمعة بعد غد إن شاء الله، ثم تعاود الوزارة والمديريات عمليات التعقيم بصفة مستمرة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الجميع يشارك فى حملة الأوقاف سواء من العاملين أو غيرهم من عمار بيوت الله عن طريق المشاركة المجتمعية، لافتا إلى أن الجميع يعمل ويشارك فى الحملة بجد وإخلاص يقينا بأن المساجد أحب البقاع إلى الله، والاعتناء بنظافتها من صالح الأعمال، قال تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ)، ويقول النبى (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : ( أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا)، والوزارة لا تدخر جهدًا فى تهيئة بيوت الله (عز وجل) لاستقبال عمارها.

وفى سياق متصل، قال الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن المديرية تواصل استعداداتها لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف، ومساهمة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن نظافة المساجد تسهم فى الحد من انتشار الوباء، وأن الاستمرار فى النظافة والتعقيم من أهم أولوياتنا فى هذه المرحلة للحفاظ على بيوت الله وعمارها، فيجب أن نبذل قصارى جهدنا فى خدمة بيوت الله حتى تظهر المساجد بالمظهر الذى يليق بها، مشيدا بجهود المجتمع المدنى والمواطنين فى المشاركة الفاعلة فى عملية التطهير والتعقيم التى تقوم بها المديرية للمساجد.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم أبو حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية لشؤون الدعوة والبر، إنه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، استعدادا لإقامة شعائر الجمعة وتنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف، واصلت مديرية أوقاف الشرقية اليوم الخميس حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

كما أشاد بجهود المواطنين فى المشاركة الإيجابية فى عملية التطهير والتعقيم التى تقوم بها المديرية للمساجد على مستوى المحافظة.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد عزت، مدير مديرية الأوقاف بأسوان الأوقاف، أن وعى الإنسان بضرورة وأهمية نظافة المساجد وتعقيمها دليل على حبه لدينه ووطنه، وإسهامًا فى الحد من انتشار فيروس كورونا، وحماية للمجتمع من الأمراض، وأننا لن ندّخر جهدًا فى خدمة بيوت الله حتى تظهر المساجد بالمظهر الذى يليق بها.

ومن جانبه، أكد مدير مديرية أوقاف القاهرة، أن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها وتطهيرها سلوك يحبه الله ورسوله ويورث صاحبه الجنة، قال تعالى: (تِلْكَ الجنة التى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّاً)، وأن الوزارة لا تدخر جهدًا فى تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة مساهمة فعلية فى الحد من انتشار فيروس كورونا حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء، فنظافة المساجد وتعقيمها من أهم أولوياتنا.

الجدير بالذكر، أن وزير الأوقاف، أكد فى وقت سابق اليوم، أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية إثم ومعصية ولا حرج فى ظل الظروف الراهنة على من صلى فى بيته قصد الوقاية والحفاظ على الأمن الصحى للمجتمع.