فى ذكرى إنشاء سد أسوان .. عبقرية التخطيط وتحديات البناء

جدة - نرمين السيد - خروج سد أسوان للنور جاء بعد دراسات مستفيضة وخطط دقيقة، وخلال عدة سنوات منذ البدء فى إنشائه مر المشروع بتحديات كثيرة فى التمويل ومراحل البناء، فقد انطلقت فكرة تشييد السد العالى بهدف حماية مصر من فترات الفيضان والجفاف.

فكرة خلابة

ومع بداية مرحلة التنمية فى صعيد مصر، بالتحديد فى عام 1952 تقدم المهندس المصرى اليونانى "أدران دانينوس" بفكرة تأسيس سد عند مدينة أسوان جنوب مصر، ليخزن مياه الفيضان ويصبح مصدرا للطاقة الكهربائية.

ولم تترك الفكرة أو تهمل بل سارع إليها رجال ثورة 1952، وتقدمت شركتان للتصميم الهندسى للمشروع فى بداية 1954، ووافقت لجنة دولية على التصميم بعد عامين فقط من تقديم المقترح.

التمويل كان أكبر التحديات التى واجهت مصر خلال تشييد المشروع، وبعد تأكد البنك الدولى من سلامة تصميم مشروع السد، قرر اعتماد نحو 8 ملايين دولار كجزء من تمويل تجهيزات البنية التحتية المحيطة بمنطقة السد، وبنهاية الأمر فى 27 أغسطس 1960 نجحت مصر فى التوقيع مع الاتحاد السوفيتى على قرض لاستكمال المشروع، ليرى بعدها النور.

مشاكل التمويل

سبق الاتفاق مع الاتحاد السوفيتى مفاوضات وقتها بين مصر وعدة دول لإتمام إجراءات التمويل، وفى ديسمبر 1955 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية توليها مهمة التمويل مع بريطانيا والبنك الدولى بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار دولار.

وتغيرت خريطة التمويل بعد أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابها، بزعم أن الاقتصاد المصرى لا يستطيع تحمل المشروع، وعلى الفور اتخذ الزعيم جمال عبدالناصر وقتها قرارا بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس، لتصبح شركة مساهمة مصرية فى 26 يوليوز 1956، لتتضاعف الضغوط الدولية بوضع شروط صعبة لإتمام عملية التمويل.

ومع تزايد التحديات أمام الحكومة المصرية وقتها لإنجاز المشروع زاد إصرار المصريين لمساندة القيادة السياسية والتكاتف معا بالتطوع فى العمل فى مشروع السد العالى بأسوان، رغم بعد الموقع عن العاصمة المصرية القاهرة.

الطين الأسوانى

عملية بناء السد العالى تضمنت مرحلتين، بدأت المرحلة الأولى بوضع حجر أساس المشروع بمنسوب 130 متراً وأساس محطة الكهرباء. بينما تضمنت المرحلة الثانية من بناء السد عملية استكمال بناء السد من رخام الجرانيت والرمال والطمى إضافة للطين الأسوانى، إضافة لتركيب التوربينات وتشغيلها والانتهاء من محطة توليد الكهرباء وخطوط نقل الكهرباء.

واهتم المشرفون على بناء السد بإغلاق مجرى نهر النيل على مسافة 7 كيلومترات، ما يساعد على تحويل المياه إلى قناة بها أنفاق متصلة وفى نهايتها محطة كهرباء مزودة بـ12 توربينا، لأن عرض مجرى النيل عند السد يبلغ 205 أمتار بارتفاع 111 متراً وقاعدة تصل 980 مترا.

وخلال عام 1968 استقبلت بحيرة ناصر الواقعة بالقرب من السد العالى المخزون الأول للمياه القادمة من منابع النيل، لتنتهى عملية بناء السد بالكامل فى منتصف يوليو 1970، بتكلفة قدرت وقتها بنحو 400 مليون جنيه مصرى.