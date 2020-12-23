عيد بورسعيد القومى.. 64 عاما على انسحاب بريطانيا وفرنسا من قناة السويس

جدة - نرمين السيد - يوافق اليوم ذكرى انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من قناة السويس فى عام 1956، والتى سبقتها وتلتها أحداث مهمة للغاية فى حياة مصر الحديثة، وتحتفل بورسعيد بعيدها القومى فى هذا اليوم.





البداية مع توقيع مصر اتفاقية مع الاتحاد السوفيتى تقضى بتزويد مصر بالأسلحة المتقدمة لردع إسرائيل، فكان مبرر المشاركة الإسرائيلية فى العدوان على مصر، أما المبرر الثانى فقد دفع باشتراك فرنسا فى العدوان وهو قيام مصر بدعم الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى وإمدادها بالمساعدات العسكرية والتدريبات.

وبقى المبرر الثالث الذى دفع بريطانيا للمشاركة فى العدوان ليصير عدوانا ثلاثيا وهو تأميم الزعيم جمال عبدالناصر قناة السويس فى يوم 26 يوليو 1957، الأمر الذى يعنى حرمان إنجلترا من التربح من القناة، التى كانت تديرها قبل التأميم وبذلك اكتملت الأطراف الثلاثة للعدوان الثلاثى على مصر عام 1956 (إنجلترا وفرنسا وإسرائيل).

ونفذت الدول الثلاث الهجوم على مصر فى يوم 29 أكتوبر عام 1956، فاحتلت القوات الإنجليزية والفرنسية مدينة بورسعيد، ولكنها عجزت عن التقدم نحو الإسماعيلية بسبب شدة المقاومة المصرية.



ردع العدوان

لم يكن أمام الحكومة وقتها إلا سحب قواتها من سيناء لرد العدوان عن مدن القناة، فانتهزت القوات الإسرائيلية الفرصة وتوغلت فى سيناء.

العدوان باء بالفشل لجملة أسباب وهى أن المقاومة السرية المسلحة فى أثناء العدوان قد عملت وفق تنظيم محكم، تحت إشراف الرئيس جمال عبدالناصر، وكان من نتائج العمليات العسكرية متضافرة مع عمليات المقاومة الشعبية أن أسفرت عن أسر الضابط أنطونى مورهاوس ابن عمة الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا واغتيال الميجور جون وليامز، رئيس مخابرات القوات البريطانية فى بورسعيد وقام بهذه العملية السيد عسران، بالإضافة إلى عملية مهاجمة معسكر الدبابات البريطانى بالصواريخ- وهى عملية مشتركة مع مجموعة الصاعقة، تولى قيادتها الملازم إبراهيم الرفاعى، وعملية مهاجمة مقر كتيبة بريطانية فى مبنى مدرسة الوصفية نهارا.

كان من قادة الجيش فى هذه المقاومة عبدالفتاح أبوالفضل كمال الدين حسين ومحمد كمال الدين رفعت، وكان العدوان الثلاثى قد فشل لأكثر من سبب منها فدائية واستبسال المقاومة الشعبية وتلاحم الجيش والشعب وفق خطة محددة ومحكمة.