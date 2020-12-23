وزير خارجية موريشيوس يشيد بمتانة العلاقات مع مصر

جدة - نرمين السيد - وأشاد وزير الخارجية، وفقا لبيان صحفى، بمتانة العلاقات المصرية - الموريشية سواء على الصعيد الثنائى أو متعدد الأطراف، ومعربا عن تطلعه لأن يشهد التعاون بين البلديّن آفاقاً جديدة، لا سيما على صعيد جذب الاستثمارات وتعزيز التبادُل التجارى، مشيراً كذلك إلى الاهتمام الكبير الذى توليه بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية فى مجالات عديدة أبرزها الزراعة والرى والثروة السمكية وتمكين المرأة والسياحة البحرية.

ومن جانبها، أكدت السفيرة علياء برهان أهمية النهوض بالعلاقات الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادُل التجارى فى ظل الإمكانات المصرية المتميزة فى المجالات ذات الأولوية للجانب الموريشى، وهو ما يُتيح فرص عديدة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدولتيّن، خصوصا فى ضوء اهتمام مجتمع رجال الأعمال بمصر بالفرص المتاحة فى موريشيوس وترحيب الحكومة المصرية بالاستفادة منها لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق جديدة.