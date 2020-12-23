صور.. وزيرة الصحة: جارى العمل لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا فى مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته الوزيرة اليوم الأربعاء، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى وبحضور قيادات الوزارة ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزيرة أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن الأسبوع الـ51 للجائحة شهد أعلى معدل إصابات حول العالم، حيث تخطت الإصابات 5 ملايين خلال أسبوع واحد عالميًا، لافتًا إلى أن شهور ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام تشهد زيادة فى ظهور الأمراض التنفسية كما تشهد زيادة فى نسب الوفيات حول العالم.

وأشارت الوزيرة إلى أن منحنى الإصابات فى مصر بدأ فى التصاعد منذ يوم 31 من شهر أكتوبر الماضى، كما يعد الأسبوع الحالى هو الأكثر تصاعدًا، لافتة إلى أن محافظة القاهرة تأتى فى المرتبة الأولى فى عدد الإصابات تليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة، مطالبة المواطنين فى تلك المحافظات بالالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما ناشدت أيضًا أصحاب الأعمال المصالح العامة والخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية فى كافة أنحاء الجمهورية.





وتابعت الوزيرة أن الفئة العمرية فوق سن الـ50 عامًا تمثل 55٪؜ من الإصابات، وبدأت إصابات الفئات العمرية من 35 إلى 50 عامًا انضت إلى نسب الإصابة العالية، بالإضافة إلى أن الفئات من 15 إلى 35 عامًا تمثل نسبة 25٪؜ من الإصابات، مضيفة أن بالرغم من زيادة عدد حالات الإصابات إلا أنها تعد إصابات بسيطة مقارنة بالموجة الأولى، كما أضافت أنه تم تخصيص 19 مستشفى عزل فى بداية الجائحة ثم زيادة المستشفيات التى تقدم خدمات فيروس كورونا تدريجيًا إلى 101 مستشفى ثم 111 ثم 150 مستشفى حتى وصلنا الآن إلى 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة.

وأضافت الوزيرة أن تلك المستشفيات تضم 35 ألف سرير و4500 سرير رعاية و2500 جهاز تنفس صناعى، لافتة إلى أنه جارى إمداد المستشفيات بـ200 جهاز تنفس صناعى آخر، كما أنه يوجد مستشفى عزل فى كل محافظة لتغطية كافة الأحياء وتقديم الخدمات الطبية للتسهيل على المواطنين ومنعًا للتكدس، كما تابعت أنه جارى إتاحة المستشفيات التى تقدم خدمات التشخيص والعزل المنزلى للحالات البسيطة، وذلك على الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى زيادة مقاعد الخط الساخن لتلقى بلاغات واستفسارات المواطنين بفيروس كورونا المستجد إلى 800 متلقى.

كما دعت الوزيرة المواطنين لمتابعة حالتهم الصحية والكشف ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، والتى تقدم الخدمات الطبية من الفحص وتقديم العلاج بالمجان من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات، مطمئنة المواطنين بوجود مسارات مختلفة وآمنة فى تلك المستشفيات لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين بخلاف المسارات التى تقدم الخدمات الطبية لمصابى فيروس كورونا، مشددة على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، موضحة أن التواجد فى الأماكن المغلقة والمزدحمة لفترة طويلة، وكذلك زيادة التجمعات من عوامل سرعة انتشار الفيروس بين المواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى مستجدات فيروس كورونا التى رصدتها المراكز البحثية فى بريطانيا وبعض دول جنوب أفريقيا وشرق آسيا من حيث التغيير الجينى للفيروس، ووصول العلماء إلى عدد من التغيرات للفيروس، مؤكدة أنه لا يوجد دليل علمى حتى الآن بتأثير تلك التغيرات على اللقاحات المعطلة لفيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة على عدم وجود أى دليل يؤكد تأثير التغيرات بالفيروس على معدل الإصابة او سرعة انتشار الفيروس، ومع ذلك تجرى تجارب بحثية لرصد أى تغيرات چينية للفيروس من خلال دراسة التحاليل الدورية للمصابين بفيروس كورونا المستجد فى الأماكن الأكثر إصابة بالفيروس، والمواطنين الذين أصيبوا أكثر من مرة، وكذلك المواطنين الذين كان لديهم تاريخ سفر إلى بريطانيا منذ شهر سبتمبر الماضى.

واستعرضت الوزيرة أيضًا موقف لقاحات فيروس كورونا المستجد والتى حصلت على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، موضحة أن لقاح "سينوفارم" الصينى أجرى عليه 9 تجارب بحثية واعتمد بدول "الإمارات، البحرين، الصين"، وتم إجراء 7 تجارب للقاح "فايزر" واعتماده من قبل 7 دول، وتم إجراء 10 تجارب للقاح الروسى واعتماده بدولة واحدة، كما تم إجراء 5 تجارب على لقاح "مودرنا" واعتمدته أمريكا.

وأشارت إلى أن تلك اللقاحات تم تصنيعها وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية وتنقسم إلى نوعين هما: لقاحات معطلة تعتمد على الفيروس المعطل، ولقاحات حية تعتمد على فيروس نشط يتم إضعافه.

وفيما يخص آخر مستجدات اللقاح بمصر، أشارت الوزيرة إلى أن الاختيار الأمثل للقاح الصينى "سينوفارم" الذى استقبلت مصر أولى دفعاته فى 10 من ديسمبر الجارى، تم من خلال لجنة تضم ممثلين من الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالى، وهيئة الدواء المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، موضحة أن اللقاح يخضع ل ٤ أنواع من التحاليل بعد استلامه، وتتم بشكل دقيق من خلال معامل هيئة الدواء المصرية وتستغرق أكثر من أسبوعين.

كما استعرضت الوزيرة آلية توزيع اللقاح بمصر، من خلال توفير مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم باللقاحات، وتشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم، حيث يتم أخذ اللقاح على جرعتين بينهما 21 يوميًا بنفس المركز، مشيرة إلى تخصيص خط ساخن لتلقى الاستفسارات والشكاوى الخاصة بعملية الحصول على اللقاح.

وذكرت الوزيرة أن الأولوية فى توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، والصدر، الحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوى، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، ونفقة الدولة، والتأمين الصحى، كما شددت على ضرورة عدم تراخى تلك الفئات فى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح.

ووجهت الوزيرة الشكر لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحى لما يبذلونه من جهد لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، معربة عن فخرها بالعمل معهم كفريق واحد لمواجهة الجائحة، كما أعربت عن خالص تقديرها وعرفانها للفرق الطبية الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية عملهم خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الدولة لن تنسى تضحياتهم الغالية والتى يكتبها التاريخ بأحرف من نور.

وأكدت الوزيرة أنه جارى العمل لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا فى مصر خلال الشهور القادمة، وذلك بدعم وتوجيهات القيادة السياسية لاعتبار مصر مركز لتصنيع اللقاحات فى أفريقيا والشرق الأوسط، داعية الشركات الراغبة للمشاركة والاستثمار فى تلك الخطوة، مؤكدة أنه تم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية، وعدد من المختصين الدوليين.