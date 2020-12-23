سفير مصر في ليبرفيل يلتقي رئيسة وزراء الجابون لبحث سُبل دفع العلاقات...

التقى السفير سيف قنديل سفير جمهورية مصر العربية في ليبرفيل، برئيسة وزراء الجابون "روز كريستيان أوسوكو رابوندا" ، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجابون في مختلف المجالات، لا سيما في مشروعات البنية الأساسية والكهرباء والتدريب.

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