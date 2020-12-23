وزير خارجية موريشيوس يستقبل سفيرة مصر

التقت د. علياء برهان سفيرة مصر لدى موريشيوس، بوزير الخارجية "ناندو بودا"، حيث هنأها على بدء مهمتها كسفيرة لمصر لدى بلاده، مشيدًا بمتانة العلاقات المصرية-الموريشية سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، ومعرباً عن تطلعه لأن يشهد التعاون بين البلديّن آفاقاً جديدة، لا سيما على صعيد جذب الاستثمارات وتعزيز التبادُل التجاري، مشيراً كذلك إلى الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات عديدة أبرزها الزراعة والري والثروة السمكية وتمكين المرأة والسياحة البحرية.
ومن جانبها، أكدت السفيرة د. علياء برهان أهمية النهوض بالعلاقات الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادُل التجاري في ظل الإمكانات المصرية المتميزة في المجالات ذات الأولوية للجانب الموريشي، وهو ما يُتيح فرص عديدة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدولتيّن، خاصةً في ضوء اهتمام مجتمع رجال الأعمال بمصر بالفرص المتاحة في موريشيوس وترحيب الحكومة المصرية بالاستفادة منها لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق جديدة.
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