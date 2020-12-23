رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفدا برلمانيا إندونيسيا

استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم /الأربعاء/، وفدا برلمانيا إندونيسيا رفيع المستوى، برئاسة فاضل محمد نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي. ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالزيارة، مؤكداً أنها تعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي تمتد سياسيا ودينيا وثقافيا لعقود طويلة، مشددا على حرص مجلس الشيوخ بأعضائه وقيادته على العمل لتطوير ودعم هذه العلاقة للأفضل.

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