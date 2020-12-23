استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير نوكي ماساكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، في مقر الوزارة بالزمالك، اليوم، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوي السياحي والأثري خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء، مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطور الأعمال به استعدادًا لافتتاحه المقرر في 2021، وكذلك إمكانية تدعيم المتحف بخبراء من دولة اليابان في مختلف المجالات في ظل عمق العلاقات المصرية اليابانية وعلاقة الصداقة بين الشعبين.
وتطرق الاجتماع لمناقشة دفع الحركة السياحية الوافدة الي مصر من اليابان وخاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير نظرًا لأن السائح الياباني لديه شغف واهتمام كبير بمنتج السياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية عامة وفي مصر خاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العناني يبحث دعم المتحف المصري الكبير بخبراء من اليابان وزيادة السياحة الوافدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.