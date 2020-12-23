قمر اللبنانية تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت قمر بإطلالة مثيرة وهي تستعرض جمالها وترتدى فستانا طويلا باللون الأسود، ومفتوح الساقين بتفصيلة الكت المفتوح من منطقة الصدر ليبرز جمال أنوثتها، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ". ورفعت قمر شعرها الأسود الطويل بطريقة ناعمة وأنثوية، ووضعت الماكياج باللون البنى الغامق للعيون الذي يبرز جمالها مع أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع. يُذكر أن احدث أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها. وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" التى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق. "حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية. فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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