محافظة المنوفية تقرر حظر الأفراح وسرادقات العزاء بشكل كامل وتخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50%

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدر السيد اللواء إبراهيم أبو ليمون قراراً بحظر الأفراح وسرادقات العزاء بشكل كامل سواء في الأماكن المغلقة أو الأماكن المفتوحة، وذلك بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة واستمرار هذه الزيادة في الإصابات والوفيات بشكل يومي.

حظر الأفراح وسرادقات العزاء وتخفيض أعداد الموظفين

كما أصدر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون توجيهات عامة لجميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات وجميع المصالح الحكومية في المحافظة بضرورة اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والتشديد والرقابة على تنفيذها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في الموجة الثانية، حفاظاص على صحة وأرواح المواطنين.

وبجانب قرار حظر الأفراح وسرادقات العزاء بشكل كامل سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، قرر أيضاً محافظ المنوفية تخفيض أعداد الموظفين في جميع الجهات الحكومية بالمحافظة بنسبة 50% وذلك بعد استبعاد أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الموظفات الحوامل، على أن يكون هناك تناوب بين العاملين في الجهات الحكومية وبما لا يؤثر على العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

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كما شدد محافظ المنوفية على عدم عقد أي ندوات أو اجتماعات إلا من خلال فيديو كونفرانس، وناشد جميع المواطنين بضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية حفاظاً على سلامتهم وللصالح العام للبلاد.