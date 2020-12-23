تأجيل القمة والتخبط الإداري.. يبدو أنها سياسة "فلول" اتحاد الكورة

قررت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها يوم 28 من ديسمبر المقبل، وإستبدالها بمباريات أخرى في نفس الفترة.

بداية التخبط الإداري



يعد تأجيل مباراة القمة هو فشل زريع للجنة الثلاثية ولجنة المسابقات، في أول إختبار حقيقي لهم، عقب تولي الأمور بشكل رسمي، بعد أن توسم الجمهور أن ينعم الدوري المصري، بجدول منتظم دون أي تأجيلات، يأتي هذا القرار خلفا لقرار فتح باب الإنتقالات الشتوية، في الأول من يناير، وزيادة عدد قوائم الفرق من 30 لاعب ل35 لاعب، وهو ما وصفه البعض بالتخبط الإداري الواضح من بداية المشوار.

تتغير اللجان والنتيجة واحدة



ويبدو أن سياسة لجنة المسابقات لا تتغيرحتى وإن تغيرت الاسماء، فمنذ لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين أعتادت الجماهير المصرية علي التأجيل المستمر والمتواصل للمباريات بأسباب مختلفة حتى أن الدوري المصري كان يتصل بالذي يلية نظرا لكثرة التأجيلات، ويتسائل دوت الخليج " ما الذي تغير ؟ ولماذا كنا ننتقد عامر حسين بما أن النهاية واحدة؟ ".

أحمد مجاهد يسير على نهج ابو ريدة



ويربط البعض بين سياسة التأجيل وتولى أحمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية، والمحسوب على " هاني ابو ريدة" ،حيث أن تلك السياسة تكررت كثيرا اثناء تولي ابو ريدة، رئاسة الإتحاد المصري لكرة القدم، ولذلك يسير مجاهد على نفس النهج.

ويتسائل دوت الخليج عن سبب تأجيل المباراة، لماذا يتم تأجيل المباراة علي الرغم من إعلان لجنة المسابقات إقامة مباريات أخرى بديلًا عنها، وهو ما يوضح أن أسباب التأجيل ليست لإصابات كورونا نظرًا لإعلان اللجنة إقامة مباراة الاهلي والاتحاد والزمالك في مواجهة سموحة في نفس اليوم، وهو ما يؤكد أن التأجيل لأسباب أخري.

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تناقض تصريحات المسئولين



يأتي تأجيل اللقاء مخالف تماما، لتصريحات اللجنة الثلاثية ولجنة المسابقات في الفترة السابقة، التي كانت جميعها تدور في إتجاه واحد، وهو عدم تأجيل اللقاء والحفاظ علي إنتظام جدول الدوري، ولكن فوجئ الجميع اليوم، بتأجيل المباراة مما يفتح باب الإنتقادات للجنة الحالية، ويثير قلق الجمهور المصري، بأن تصبح اللجنة الثلاثية مجرد أداء، لتنفيذ تعليمات من أندية القمة أو مسئوليين سابقين، لتحقيق مصالح شخصية من شأنها أن تضر الكرة المصرية.