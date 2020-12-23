محافظ كفرالشيخ: تلقينا 110 آلاف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة فى مخالفات البناء بلغ حتى اليوم الأربعاء، 110 آلاف و7 طلبات تصالح، بقيمة 498 مليونا و762 ألف جنيه.





وأضاف المحافظ - فى تصريح اليوم - أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح والاستجابة للدولة. وأشار إلى أن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالى، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية إلى 50 جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التى أعلن عنها فى الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية التسعة بمدن المحافظة. وأضاف أنه تم إطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، واستقبال مقدمى طلبات التصالح فى 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطنين تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحتهم، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال بطاقة الفيزا.

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