خالد ميري: نقابة الصحفيين تدرس ضم صحفييّ المواقع

كشف خالد ميري وكيل نقاية الصحفيين ورئيس تحرير جريدة "الأخبار" اليومية، في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج" الإلكتروني، عن أن النقابة تسعى لحل مشكلة الزملاء الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية التي لا تصدر صحفا ورقية.
وأضاف ميري أن النقابة تدرس بشكل جدي ضم الزملاء العاملين في المواقع الإلكترونية إلى نقابة الصحفيين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه النقابة لإجراء انتخابات التجديد النصفي في 5 مارس 2021 حيث سيتم توجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية للانعقاد.
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