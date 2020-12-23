وزير العدل يصدر قرارا بتعيين السيد سلامة أمينا عاما للشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - وتضمن قرار وزير العدل، وفقا لبيان صحفى، أن يتم العمل به بدءا من الأربعاء ولمدة 6 أشهر. وشغل السيد سلامة منصب المدير العام للتفتيش الفنى على مكاتب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء، قبل أن يصدر قرارا بتعيينه أمينا عاما للشهر العقارى، خلفا لجمال ياقوت الأمين العام السابق.

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