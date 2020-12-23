التعليم: المرحلة الثانية من مشروع بناء المدارس يستهدف ذوى الدخل المتوسط

ويُعد المشروع القومى لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من أهم المشروعات القومية والذى يأتى على رأس أولويات متطلبات تطوير التعليم فى مصر.
وأوضحت الوزارة، وفقا لبيان صحفى، أن المشروع يخاطب شريحة من المواطنين من ذوى الدخل المتوسط، حيث يستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى تعليمى يفوق المستوى التعليمى بالمدارس التجريبية (الرسمية) ولكن مع مصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة للغات، وذلك بما يحقق 3 أهداف رئيسية وهى: "رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، المساهمة فى حل الكثافات الطلابية، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من الشريحة الراغبة فى البحث عن نظم متميزة من التعليم لأبنائها وبمصروفات دراسية فى متناولهم".
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم نشر إعلان عن طرح المرحلة الثانية من المدارس فى عدد من الصحف لتلقى طلبات التقديم المسبق لكراسة الشروط، وتحدد آخر موعد لتقديم ملفات التأهل بتاريخ 26 يناير 2021.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع، استهدفت إنشاء 54 مدرسة موزعة جغرافيًا على 16 محافظة، تغطى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والوجه البحري، والدلتا وصعيد مصر، ودخلت معظمها الخدمة اعتبارًا من العام الدراسى الحالى 2020/2021، والباقى سيدخل تباعًا بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، وأن الشركات والتحالفات الفائزة فى المرحلة الأولى هى خمسة شركات تمثل ثمانية تحالفات.
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