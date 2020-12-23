خلال دورة الأوقاف.. عميد كلية الدعوة بالأزهر: شعب وادى النيل جسد واحد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر بعنوان "الكليات الست" ، فى إطار فعاليات الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر والسودان التى تقام تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأضاف أن من أعظم المهمات وأسماها هى تعليم الناس والأخذ بأيديهم، مشيرا إلى أن رسالة الإسلام جاءت للحفاظ على مقدرات الحياة، وهى تجمع أمورا عديدة فى طياتها، فالدين جاء ليأخذ بمجامع الأمور وليس فى معارفنا التفرقة بين الدين والحياة.

وأوضح أن الحفاظ على الدين مقصوده الأسمى الحفاظ على أصل الدين ومقاصده، وأن الشرع الحنيف قد أحاط الدين والنفس والعقل والمال والنسل والعرض والنسب بسياجات من الصيانة والحفظ، تحفظ للإنسانية حرمتها وكرامتها، وتضبط مسارات حركتها بضوابط محكمة لا تمييز فيها ولا إقصاء.

وشدد عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، على أن الحفاظ على الوطن لا يقل أهمية عما ذكره العلماء من "الكليات" الأخرى موضوع المحاضرة إذ لا يوجد وطنى شريف لا يكون على استعداد لأن يفتدى وطنه بنفسه وماله.

وأكد أن كل إفرازات الحياة المعاصرة وكل ما وصل إليه العقل البشرى مما يحفظ الحياة ويعطيها شيئًا من الرفاهية هو مما يأمر به الدين الإسلامى، والقرآن الكريم وهو كتاب عبادة يتحدث عن الحياة والسلوك والأخلاق والقيم.