صور.. وزيرا الأوقاف المصرى والسودانى يزوران الكنيسة المعلقة



جدة - نرمين السيد - كان فى استقبال الوزيرين، وفقا لبيان صحفى نشر على صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على "فيس بوك"، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

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