لا تكشف أسرارك.. نص العظة الأسبوعية للبابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - وينشر موقع "دوت الخليج" نص عظة البابا تواضروس كالتالى:

باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين، تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين.

فى بداية صوم الميلاد تأملنا فى سفر يشوع بن سيراخ ويسمى سفر الحكمة وهذا السفر يبدأ بعشرات الآيات التى تبدأ بـ"لا" الناهية، والأسابيع الماضية تحدثنا عن:

- لا تكن قاسيا

- لا تكن ثرثارا

- لا تكن مغرورا

- لا تكن صغير النفس

واليوم نتحدث عن لا تكشف أسرارك، أريد أن أقرأ معك اليوم من سفر ملوك الثانى الإصحاح العشرون، 12 فِى ذلِكَ الزَّمَانِ أَرْسَلَ بَرُودَخُ بَلاَدَانُ بْنُ بَلاَدَانَ مَلِكُ بَابِلَ رَسَائِلَ وَهَدِيَّةً إِلَى حَزَقِيَّا، لأَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ حَزَقِيَّا قَدْ مَرِضَ، 13 فَسَمِعَ لَهُمْ حَزَقِيَّا وَأَرَاهُمْ كُلَّ بَيْتِ ذَخَائِرِهِ، وَالْفِضَّةَ وَالذَّهَبَ وَالأَطْيَابَ وَالزَّيْتَ الطَّيِّبَ، وَكُلَّ بَيْتِ أَسْلِحَتِهِ وَكُلَّ مَا وُجِدَ فِى خَزَائِنِهِ. لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ لَمْ يُرِهِمْ إِيَّاهُ حَزَقِيَّا فِى بَيْتِهِ وَفِى كُلِّ سَلْطَنَتِهِ، 14 فَجَاءَ إِشَعْيَا النَّبِيُّ إِلَى الْمَلِكِ حَزَقِيَّا وَقَالَ لَهُ: «مَاذَا قَالَ هؤُلاَءِ الرِّجَالُ؟ وَمِنْ أَيْنَ جَاءُوا إِلَيْكَ؟» فَقَالَ حَزَقِيَّا: «جَاءُوا مِنْ أَرْضٍ بَعِيدَةٍ، مِنْ بَابِلَ».

15فَقَالَ: «مَاذَا رَأَوْا فِى بَيْتِكَ؟» فَقَالَ حَزَقِيَّا: «رَأَوْا كُلَّ مَا فِى بَيْتِي. لَيْسَ فِى خَزَائِنِى شَيْءٌ لَمْ أُرِهِمْ إِيَّاهُ». 16 فَقَالَ إِشَعْيَا لِحَزَقِيَّا: «اسْمَعْ قَوْلَ الرَّبِّ: 17 هُوَذَا تَأْتِى أَيَّامٌ يُحْمَلُ فِيهَا كُلُّ مَا فِى بَيْتِكَ، وَمَا ذَخَرَهُ آبَاؤُكَ إِلَى هذَا الْيَوْمِ إِلَى بَابِلَ. لاَ يُتْرَكُ شَيْءٌ، يَقُولُ الرَّبُّ. سفر الملوك الثانى 20: 12- 17.

أتوا الضيوف وأراد أن يستعرض ما عنده لم يكن لديه خصوصية وصار بيته مكشوفا، لا تكشف أسرارك أى خصوصياتك، لكن لا تكشف خصوصياتك لأن هذا يؤدى إلى هلاك بيتك ووطنك وعملك وأركز معك اليوم فى كذا نقطة.

1- لا تكشف أفكارك

لا تكشف أفكارك حتى لو كانت جيدة، وهنا يقصد أن ليس كل ما بداخلك تكشفه، وهنا الفرق بين البيت والشارع، فالبيت له باب والشارع مكشوف، البيت له خصوصيات فلا تطلع على سر صديقك ولا عدوك احتفظ بسرك وخصوصياتك إلى أن يصير حقيقة، تحدث بعد ذلك دع النجاح يحدث الضجيج، إذا لم تستطع أن تحفظ لسانك وأسرارك وتكون آمين عليها فلا تكشف أفكارك.



2- لا تكشف أفعالك

فى الأسرة كل شئ مشترك لكن بالنسبة للشخص الغريب عنك لا تكشف له أفعالك، ويشوع بن سيراخ يوجهنا لأسرار عملك فالذى يعمل فى عمل حساس يوقع على اتفاقية حفظ السرية، والأمانة تقضى أن تحفظ خصوصيات عملك، وأمانة بهذا العمل لا تباشر أمرا سريًا أمام الأجنبى، وزى ما أنتم عارفين نحن فى زمن تدفق المعلومات وأى كلمة تفيد عدوك وممكن أن تضرك.

3- لا تكشف أسرار بيتك وبلدك

لا تدخل كل إنسان إلى بيتك فإن مكايد الغشاش كثيرة، دائما نوصى من يتزوج حديثًا أن يكون بيتك مكنون، ومن أكبر الأخطاء أن أسرار البيت تكون خارجة، من الأخطاء الشائعة فى هذا الزمان أن الناس تصور وتنشر على وسائل التواصل الإجتماعى للأسف يوجد مكايد الغشاش تستخدم أى شئ للشر، انتبه كل يوم نسمع عن أشكال من الغش والنصب والجريمة هذا معناه أن ممكن أى إنسان شرير يستخدم أى شئ مكيدة لبيتك أو لبلدك، بيتك الكبير هو وطنك يجب أن تحتفظ بأسراره جيدًا، المفروض أن تحفظ وطنك فى أبهى صورة ممكنة لا تكشف أسرار بيتك ولا بلدك.

4- لا تكشف أسرار الآخرين

لا تنقل الكلام، يقول يشوع بن سيراخ إن سمعت كلامًا فليمت عندك، إذا أتى لك كلام لا تنقله كأنك لم تعرفه وهذا ليس منظور روحى لكن منظور اجتماعى، فالطبيب عليه حفظ أسرار مرضاه وكذلك الأخصائى الاجتماعى وأيضا دور أب الاعتراف، انتبه عندما تسمع شئ اعتبر نفسك المحطة الأخيرة.

5- لا تكشف حكمتك إلا بحساب

يقول يشوع بن سيراخ لا تستشر من يرصدك واكتم مشورتك عما يحسدك، أنت سواء تأخذ أو تقدم مشورة فكن حكيم ومنتبه ونحن نقابل ناس كثيرة بها هذه الصفات، لكن اكتشف ضعفاتك واطردها من حياتك المهم أن تكون إنسان آمين.

خلاصة الموضوع أن يشوع بن سيراخ وهو يكتب سفر الحكمة نلاحظ أن آيات كثيرة تبدأ بلا الناهية وكأنه يقدم لنا وصايا، وهذا السفر به 150آية تبدأ بلا، واليوم اخترنا لا تكشف أسرارك ولا تكشف أسرار الآخرين ولا حكمتك إلا بحساب، تذكروا قول الحكيم لا تكشف ما فى قلبك لكل إنسان اعرف واحفظ هذه الوصية، لا تكشف أسرارك وكن أمينا فى حياتك، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.