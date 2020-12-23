جدة - نرمين السيد - استقبل محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، وزير الأوقاف السودانى، نصر الدين مفرح، والدكتور عبد الرحيم على محمد، رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجال الدعوى والتعليمى.





فى بداية اللقاء رحب الدكتور الضوينى، وفقا لبيان صحفى، بالوزير السودانى والوفد المرافق، موضحًا أن الأزهر يولى اهتماما كبيرا بالطلاب السودانيين، وذلك من خلال تخصيص منحٍ دراسية فى جميع المجالات والعلوم الشرعية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى والسودانى تجمعهما علاقات وطيدة تنطلق من عمق العلاقة التاريخية بين البلدين. من جانبه أعرب وزير الأوقاف السودانى عن شكره و تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لدعمه الدائم لأبناء السودان، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من المنهج الأزهرى، متمنيًا تضافر الجهود العلمية مع مؤسسة الأزهر والعمل على إنشاء فرعٍ لجامعة الأزهر بالسودان لتكون بوابة لنشر علوم الدين من خلال مناهج الأزهر الوسطية، مؤكدا أن الأزهر صاحب فضلٍ على كل بلاد العالم الإسلامى، باعتباره الصرح الإسلامى الأكبر حول العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف السودانى: الأزهر صاحب فضل على كل بلاد العالم الإسلامى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.