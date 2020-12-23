وزيرة الصحة: 911 إصابة بكورونا اليوم الأربعاء و42 وفاة و4 محافظات الأكثر إصابة ونسبة الإصابة بجميع المحافظات

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محمد سياف - ابو ظبي - أكدت وزيرة الصحة اليوم الأربعاء 23 ديسمبر في مؤتمر صحفي لها على وجود زيادة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم، وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن الوزارة سجلت اليوم 911 إصابة جديدة بكوفيد 19، بالإضافة إلى تسجيل 42 حالة وفاه جديد.

وزيرة الصحة: 911 إصابة بكورونا اليوم الأربعاء و42 حالة وفاة

وأضافت الوزيرة أن الأسبوع الحالي هو الأكثر من حيث الإصابات والوفيات، كما نصحت هالة زايد جميع المواطنين بضرورة الإستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، مؤكدةً أن العلاج والكشف بالمجان.

كما اشارت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إلى أن الأسبوع الحادي والخمسين هو الأعلى عالمياً من ناحية إصابات فيروس كورونا، وحول المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس فقد جاءت وفق الترتيب التالي:

القاهرة.

الجيزة.

الإسكندرية.

القليوبية.

كما جاء ترتيب المحافظات من حيث إصابات كورونا كما يلي:

القاهرة 31.7%.

الجيزة 9.6%.

الإسكندرية 8.2%.

القليوبية 5.9%.

البحيرة 5.1%.

الغربية 4.0%.

الفيوم 3.9%.

المنيا 3.7%.

المنوفية 3.2%.

كفر الشيخ 2.8%.

سوهاج 2.2%.

أسيوط 2.2%.

السويس 1.9%.

الشرقية 1.9%.

بنى سويف 1.7%”.

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ووفق وزارة الصحة فقد جاءت أسوان بنسبة 1.7%.

وبورسعيد 1.6%.

قنا 1.5%.

الأقصر 1.3%.

الدقهلية 1.2%.

دمياط 1.2 %.

مطروح 0.9%.

البحر الأحمر 0.7%.

الإسماعيلية 0.6%.

جنوب سيناء 0.5%.

الوادى الجديد 0.4%.

شمال سيناء 0.1 %”.